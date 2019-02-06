В минувший вторник в черте Обнинска на трассе М-3 произошла смертельная авария — легковой автомобиль сбил на освещенном пешеходном переходе двух мужчин. Один из них скончался на месте. Второй пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В минувший вторник, 5 февраля, в черте Обнинска на трассе М-3 легковой автомобиль сбил на "зебре" двух мужчин.Трагедия произошла в темные вечерние часы на освещенном пешеходном переходе: прохожие пересекали дорогу, не убедившись в собственной безопасности, когда их сбила легковушка, несущаяся на высокой скорости.43-летний мужчина погиб на месте, второго пострадавшего в тяжелом состоянии отвезли в больницу.Водитель, сбивший одновременно двух пешеходов, сообщил о том, что не заметил людей на дороге. Результаты его проверки на алкогольное опьянение оказались отрицательными.