Супруга звезды сериала Мажор перестала вести влог
Прилучные будни. Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему приняла такое
решение.
Супруга звезды сериала "Мажор" перестала вести влог
"Прилучные будни". Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему приняла такое
решение.
В своем Stories в Instagram актриса призналась, что на время
отложила съемки видеоблога из-за сплетнях о том, что ее избил знаменитый муж. При
этом заверила подписчиков, что не собирается насовсем отказываться от
своего проекта.
Агата рассказала, что из-за
пересудов в прессе ей сейчас не до влога. На съемки у нее пока не поднимаются руки. "Ребята, в
связи со всеми заголовками в СМИ и разными событиями в моей жизни, пока что не
взялась камера в руки. На самом деле, в ближайшее время я планирую зарядить
камеру и начать снимать. Пока вдохновения нет, к сожалению", – объяснила Муцениеце.
История об избиении
звездой "Мажора" Павлом Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколько
дней будоражила общественность. Из всего многообразия сообщений невозможно было
понять – было ли на самом деле рукоприкладство?
Вскоре актриса прокомментировала информацию об избиении. Агата
заверила, что это кривотолки и ложь. После слухов о ссорах с супругом Муцениеце
опубликовала кадры из гримерной возлюбленного, на которых он запечатлен вместе
играющими детьми: шестилетним Тимофеем и двухлетней Мией.
Напомним, что Агата
завела канал на YouTube и выпустила первый выпуск "Прилучных будней" в октябре 2016
года. В своих видеодневниках жена Прилучного показывает жизнь звездного
семейства и делится новостями из рабочих актерских будней.