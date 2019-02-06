Супруга звезды сериала Мажор перестала вести влог Прилучные будни. Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему приняла такое решение.

Супруга звезды сериала "Мажор" перестала вести влог"Прилучные будни". Агата Муцениеце объяснила поклонникам, почему приняла такоерешение.В своем Stories в Instagram актриса призналась, что на времяотложила съемки видеоблога из-за сплетнях о том, что ее избил знаменитый муж. Приэтом заверила подписчиков, что не собирается насовсем отказываться отсвоего проекта.Агата рассказала, что из-запересудов в прессе ей сейчас не до влога. На съемки у нее пока не поднимаются руки. "Ребята, всвязи со всеми заголовками в СМИ и разными событиями в моей жизни, пока что невзялась камера в руки. На самом деле, в ближайшее время я планирую зарядитькамеру и начать снимать. Пока вдохновения нет, к сожалению", – объяснила Муцениеце.История об избиениизвездой "Мажора" Павлом Прилучным супруги Агаты Муцениеце несколькодней будоражила общественность. Из всего многообразия сообщений невозможно былопонять – было ли на самом деле рукоприкладство?Вскоре актриса прокомментировала информацию об избиении. Агатазаверила, что это кривотолки и ложь. После слухов о ссорах с супругом Муцениецеопубликовала кадры из гримерной возлюбленного, на которых он запечатлен вместеиграющими детьми: шестилетним Тимофеем и двухлетней Мией.Напомним, что Агатазавела канал на YouTube и выпустила первый выпуск "Прилучных будней" в октябре 2016года. В своих видеодневниках жена Прилучного показывает жизнь звездногосемейства и делится новостями из рабочих актерских будней.