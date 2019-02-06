О проделанной работе отчитались в облздраве

О проделанной работе отчитались в облздравеВ прошлом году во Владимирской области на строительство, реконструкцию, благоустройство больниц и поликлиник выделили больше 1 миллиарда рублей.На эти деньги закончили строительство пристройки к лечебному корпусу Центральной районной больнице Юрьев-Польского, амбулатории в селе Ляхи в Меленковском районе, 4-х ФАПов в Гороховецком, Камешковском, Ковровском и Суздальском районах, выполнили большой объём работ и приобрели современное оборудование для акушерского корпуса в Гусь-Хрустальном, где уже начнут принимать пациентов в конце 2019 года.В июле планируют достроить пристройки к зданию поликлиники Киржачской больницы, а к осени – к патологоанатомическому корпусу в больнице в Александрове.Для повышения доступности медпомощи для жителей отдалённых территорий области в регион поступили мобильные медицинские комплексы, приобретённые на деньги из федерального бюджета. По 2 таких комплекса полагаются Гусь-Хрустальному, Камешковскому и Собинскому районам, по одному – Ковровскому, Меленковскому и Юрьев-Польскому.