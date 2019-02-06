В церемонии открытия здания приняли участие Мэр города Москвы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов...

Сдано в эксплуатацию новое здание Отдела МВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы.В церемонии открытия нового 3-х этажного монолитного здания, соответствующего всем установленным нормам и требованиям современной архитектуры, приняли участие Мэр города Москвы Сергей Собянин и начальник ГУ МВД России по городу Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов.В Отделе расположено отдельно стоящее КПП, встроенный гараж и уличная парковка. В здании предусмотрен спортивный зал с тренажерами, актовый зал, тир для стрельб, в том числе интерактивных. Также на территории Отдела находится уличная спортивная площадка.«В ближайшие годы мы реализуем программу строительства порядка 20 зданий районных отделов внутренних дел, которые сегодня занимают плохо приспособленные помещения. Только в прошлом году было завершено строительство 3 зданий ОМВД - в Гольяново, Ховрино и здесь, в Хорошево-Мневниках.В новых ОМВД сотрудники получают современные условия для службы, а граждане – возможность обратиться с заявлением и решить другие проблемы в комфортной обстановке», - отметил Сергей Собянин.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве