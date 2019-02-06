В магазине, расположенном на улице Новинки, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку...

Участковые уполномоченные ОМВД России по району Нагатинский затон выявили факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.Сотрудники полиции установили, что в магазине, расположенном на улице Новинки, продавец-кассир осуществила продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку.Ранее женщина привлекалась к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22