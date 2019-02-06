Президент
Украины Петр Порошенко пошел вразнос. Приближение выборов главы
государства запустило новый виток политических репрессий в стране, под
колеса карательной машины попадают даже те, кто ранее считался
неприкасаемым.
Президент
Украины Петр Порошенко пошел вразнос. Приближение выборов главы
государства запустило новый виток политических репрессий в стране, под
колеса карательной машины попадают даже те, кто ранее считался
неприкасаемым.
Политолог
Владимир Корнилов, комментируя начало уголовного разбирательства против
главы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, не исключил, что репрессиям могут подвергнуться и депутаты Верховной рады.
По словам эксперта, Медведчук
предлагает Порошенко изменить Конституцию ненасильственным путем, чтобы
покончить с гражданской войной. Но вместо того, чтобы прислушаться к
политику, против него начинаются репрессии, заявил Корнилов в эфире
телеканала "Россия 1".
И
это при том, напомнил эксперт, что ранее призывал депутатов
голосовать за изменения в Конституцию и грозил обвинить тех, кто
откажется, в сотрудничестве с Кремлем.
О начале уголовного разбирательства против Виктора Медведчука
сообщила 5 февраля представитель Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.
Главу движения "Украинский выбор" подозревают в госизмене и
посягательстве на территориальную целостность Украины.
Речь идет о недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь". На нем Медведчук высказался за создание в Донбассе автономного региона.
Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" Незалежной.
Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширные
связи в украинской политической элите и оказывает влияние на политику
государства. Ряд экспертов считают его тайным посредником в переговорах
между и президентом России Владимиром Путиным.