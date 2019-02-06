Президент Украины Петр Порошенко пошел вразнос. Приближение выборов главы государства запустило новый виток политических репрессий в стране, под колеса карательной машины попадают даже те, кто ранее считался неприкасаемым.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко пошел вразнос. Приближение выборов главыгосударства запустило новый виток политических репрессий в стране, подколеса карательной машины попадают даже те, кто ранее считалсянеприкасаемым.ПолитологВладимир Корнилов, комментируя начало уголовного разбирательства противглавы общественного движения "Украинский выбор" Виктора Медведчука, не исключил, что репрессиям могут подвергнуться и депутаты Верховной рады.По словам эксперта, Медведчукпредлагает Порошенко изменить Конституцию ненасильственным путем, чтобыпокончить с гражданской войной. Но вместо того, чтобы прислушаться кполитику, против него начинаются репрессии, заявил Корнилов в эфиретелеканала "Россия 1".это при том, напомнил эксперт, что ранее призывал депутатовголосовать за изменения в Конституцию и грозил обвинить тех, ктооткажется, в сотрудничестве с Кремлем.О начале уголовного разбирательства против Виктора Медведчукасообщила 5 февраля представитель Генпрокуратуры Украины Лариса Сарган.Главу движения "Украинский выбор" подозревают в госизмене ипосягательстве на территориальную целостность Украины.Речь идет о недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь". На нем Медведчук высказался за создание в Донбассе автономного региона.Виктора Медведчука называют "серым кардиналом" Незалежной.Он не занимает ни одного государственного поста, но имеет обширныесвязи в украинской политической элите и оказывает влияние на политикугосударства. Ряд экспертов считают его тайным посредником в переговорахмежду и президентом России Владимиром Путиным.