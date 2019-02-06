Британские ученые развеяли миф о том, что деменция – болезнь, с которой сталкиваются люди пожилого возраста. Они уверены, что при неправильном образе жизни человек может пострадать от нее и в зрелом возрасте.

Британские ученые развеялимиф о том, что деменция – болезнь, с которой сталкиваются люди пожилого возраста. Они уверены, что при неправильном образе жизни человек может пострадать от нее и в зрелом возрасте.Исследователи выделили восемь факторов, которые помогутснизить риск развития на 30%. Во-первых, специалисты рекомендуют регулярно делать физические упражнения. Они помогут улучшить состояние сердца исосудов и психического самочувствия. Заниматься спортом необходимо не менее пяти раз в неделю по полчаса. Во-вторых, нужно полностью отказаться от курения.По мнению ученых, еще одним важным фактором здоровой жизни являетсяполезная пища: овощи, фрукты и морепродукты. Эксперты советуют обратиться ксредиземноморской диете. Такой тип питания включает в себя молочные продукты,яйца, рыбу и птицу.Кроме того, следует поддерживать нормальный вес, употреблятьалкоголь в умеренных количествах и давать своему мозгу нагрузку. "Если вы можететренировать свой мозг, вы, вероятно, уменьшите риск развития деменции.Регулярная умственная деятельность увеличивает возможности мозга и создает"когнитивный резерв", который позволяет лучше справляться с болезнями", -передает слова исследователей "Известия".Как утверждают ученые, еще одним важным условием здорового образажизни является социальная активность. Если человек склонен проводить время водиночестве, то он может столкнуться с депрессией, что негативно повлияет на общее состояние его психики. Эксперты также призывают регулярно проходить медицинскиеобследования.– приобретенное слабоумие, которое характеризуетсяснижением познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний ипрактических навыков. Больные также лишаются возможности приобретать новыезнания и навыки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017году во всем мире насчитывалось 50 миллионов людей с деменцией.