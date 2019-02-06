Британские ученые развеяли
миф о том, что деменция – болезнь, с которой сталкиваются люди пожилого возраста. Они уверены, что при неправильном образе жизни человек может пострадать от нее и в зрелом возрасте.
Британские ученые развеяли
миф о том, что деменция – болезнь, с которой сталкиваются люди пожилого возраста. Они уверены, что при неправильном образе жизни человек может пострадать от нее и в зрелом возрасте.
Исследователи выделили восемь факторов, которые помогут
снизить риск развития на 30%. Во-первых, специалисты рекомендуют регулярно делать физические упражнения. Они помогут улучшить состояние сердца и
сосудов и психического самочувствия. Заниматься спортом необходимо не менее пяти раз в неделю по полчаса. Во-вторых, нужно полностью отказаться от курения.
По мнению ученых, еще одним важным фактором здоровой жизни является
полезная пища: овощи, фрукты и морепродукты. Эксперты советуют обратиться к
средиземноморской диете. Такой тип питания включает в себя молочные продукты,
яйца, рыбу и птицу.
Кроме того, следует поддерживать нормальный вес, употреблять
алкоголь в умеренных количествах и давать своему мозгу нагрузку. "Если вы можете
тренировать свой мозг, вы, вероятно, уменьшите риск развития деменции.
Регулярная умственная деятельность увеличивает возможности мозга и создает
"когнитивный резерв", который позволяет лучше справляться с болезнями", -
передает слова исследователей "Известия".
Как утверждают ученые, еще одним важным условием здорового образа
жизни является социальная активность. Если человек склонен проводить время в
одиночестве, то он может столкнуться с депрессией, что негативно повлияет на общее состояние его психики. Эксперты также призывают регулярно проходить медицинские
обследования.
– приобретенное слабоумие, которое характеризуется
снижением познавательной деятельности с утратой ранее усвоенных знаний и
практических навыков. Больные также лишаются возможности приобретать новые
знания и навыки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017
году во всем мире насчитывалось 50 миллионов людей с деменцией.