Фигуранты трудоустроили граждан на массовые должности государственного учреждения, используя личные документы знакомых и иных лиц...

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению 15 участников организованной группы, руководителей и сотрудников одного из государственных учреждений, в хищении около 20 млн рублей под видом трудоустройства граждан», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, фигуранты трудоустроили граждан на массовые должности государственного учреждения, используя личные документы знакомых и иных лиц. В действительности же граждане трудовую деятельность не осуществляли. Однако на указанных лиц оформлялись банковские карты, куда регулярно перечислялась заработная плата. Полученные незаконным способом деньги злоумышленники похитили.Общий материальный ущерб составил около 20 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество».К уголовной ответственности привлечены 15 граждан – руководители и сотрудники учреждения.В настоящее время уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53