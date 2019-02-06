Македония стала тридцатым членом Североатлантического альянса. Протокол о вступлении Македонии в НАТО подписали в Брюсселе послы 29 стран военного блока и диппредставитель Скопье. На подписании присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Македонии Никола Димитров.

Круглая цифра достигнута: Македония стала тридцатым членом Североатлантического альянса. Протокол о вступлении Македонии в НАТО подписали в Брюсселе послы 29 стран военного блока и диппредставитель Скопье. На подписании присутствовал генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД Македонии Никола Димитров.Для того, чтобы войти в НАТО Македонии пришлось сменить государственное название страны на "Республику Северная Македония", напоминает ТАСС. Теперь протокол о вступлении Македонии будет передан на ратификацию государствам-участникам военного альянса. Лишь затем этот протокол сможет ратифицировать сама Македония.Процедура должна завершиться до конца 2019 года. Македонию официально провозгласят тридцатой страной НАТО в декабре на саммите Североатлантического альянса в Лондоне. На этом саммите НАТО отметит свое 70-летие. И это еще одна круглая цифра.НАТО была создана 4 апреля 1949 года в США для защиты Европы от советского влияния. В первый состав военного альянса вошли кроме США 12 стран, среди них Канада, Великобритания, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды, Исландия, Бельгия, Норвегия, Дания и Люксембург. Военные расходы НАТО составляют сейчас 70 процентов общемировых затрат всех стран на оборону.В июле 2016 года Россия признана основной угрозой безопасности для НАТО. Сдерживание Москвы официально провозглашено новой миссией Североатлантического альянса. Взаимодействие НАТО с Москвой было остановлено после воссоединения Крыма с Россией.