Музыкальный продюсер прокомментировала новость о конфликте фигуристов Евгения Плющенко и Алексея Ягудина. Яна Рудковская считает, что примирение между мужчинами пока невозможно.

Музыкальный продюсерпрокомментировала новость о конфликте фигуристов Евгения Плющенко и АлексеяЯгудина. Яна Рудковская считает, что примирение между мужчинами пока невозможно.По словам телеведущей, дружеские отношения спортсменов омрачил неприятный эпизод. Во время Олимпиады вСочи Плющенко получил серьезную травму, однако Ягудин до последнего не верил в правдивость этой новость и открыто делился своим мнением на телевизионных передачах. Когда близким Евгения удалось доказать зрителям, что спортсмен действительнонаходится под наблюдением врачей, то Алексей отказался приносить извинения."Он ходил по каналам во времяОлимпиады в Сочи, рассказывал, что Женя симулирует и что надо дать дорогумолодым… И дошло до того, что Первый канал показывал операцию Плющенко в прямомэфире, чтобы доказать реальность травмы. После этого извинились все, ктопозволил себе подобное. Кроме Алексея – он все ходит и глаза вниз опускает. ДоСочи все было нормально, но дальше… Жаль, что Алексей стал так себя вести.Как-то не по-мужски, не по-человечески, не по-пацански", – пояснила .Продюсер уверена, что главной причиной вражды двух олимпийских чемпионов стал ледовый шоу-бизнес. Плющенко активно поддерживаетмолодых спортсменов и приглашает их участвовать в своих проектах, что крайне не нравится Ягудину. По мнению телеведущей, фигурист боится, что молодыеталанты могут одолеть более опытных спортсменов. "Наверное, былоопасение получить сильного игрока на рынке не под брендом "Илья Авербухпредставляет", они боялись разрушения своей монополии на тот момент", – отметила звезда в интервью "Спорт-Экспресс".сообщила, что испытывает "неоднозначноеотношение насчет примирения". Если ее муж стал относиться к своему сопернику спокойнее, и радуется, когда Алексей с теплом вспоминает об их дружбе, то сама продюсер пока не уверена, что спортсмены смогут в ближайшее время возобновить хорошие отношения.