В ствол золотоносной шахты в городе Пласт в Челябинской области рухнул сбежавший от машиниста электровоз. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.

В ствол золотоносной шахты в городе Пласт в Челябинской области рухнул "сбежавший" от машиниста электровоз. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.ЧП произошло на принадлежащей группе компаний "Южуралзолото" шахте "Центральная", однако точная дата остается неизвестной. На кадрах видно, как набравший скорость электровоз сходит с рельсов, после чего сносит ворота и падает в ствол. Все происходит на глазах дежурившего на входе шахтера.По предварительным данным, в кабине электровоза не было людей, так что в результате инцидента никто не пострадал.