Опасную полосу препятствий каждый день вынуждены преодолевать сотни жителей новостроек на севере столицы. К метро и станции МЦК, а еще в детский сад и школу люди пробираются по пустырю сквозь лужи, грязь, непроходимые сугробы и в кромешной тьме.

Опасную полосу препятствий каждый день вынуждены преодолевать сотни жителей новостроек на севере столицы. К метро и станции МЦК, а еще в детский сад и школу люди пробираются по пустырю сквозь лужи, грязь, непроходимые сугробы и в кромешной тьме. Далее на пути железная дорога, которую приходится перебегать с риском для жизни.Детская коляска, совершенно не предназначенная для прохождения таких сложных маршрутов, с трудом катится по дороге. Правда, дорогой это назвать нельзя даже с натяжкой."Иногда бывает, что коляска даже переворачивается. Это сейчас еще немножко утоптали. По времени тоже получается раза в два-три дольше, чем можно было бы", — говорит Софья Толкунова, жительница ЖК "Поколение".Это не окраина Москвы, это район элитной застройки в двух шагах от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы. Станция МЦК "Окружная" буквально под домом — так звучал один из пунктов, которыми завлекали покупателей квартир в этих домах. Но вот о том, что эти 200 метров весной — непроходимое болото, а зимой — нерасчищенное снежное поле — предупредить, видимо, забыли.Другой дороги к метро у жителей ЖК "Поколение" нет. А их, между прочим, в домах больше 2 тысяч. Причем, пробираться приходится не только, преодолевая лужи и сугробы, но еще и в кромешной тьме — здесь ни одного фонаря. Дорогу освещает разве что костер, на котором еду готовят бездомные. Они, если что, и защитить соседей обещают.- Я имею небольшой опыт рукопашного боя. Я служил в отдельной штурмовой бригаде.Но, пожалуй, самое страшное в том, что народная тропа к метро, школам и детским садам идет прямо через железную дорогу."Нам приходится рисковать жизнью, переходить через железную дорогу. В той стороне у нас находится не только метро и МЦК, но и вся инфраструктура", — жалуется Анастасия Назарова, жительница ЖК "Поколение".За полтора года жильцами написаны десятки жалоб и писем. В течение пяти лет проблему обещали решить. Но после вмешательства журналистов сроки сдвинулись, причем сразу существенно."Мы с застройщиком обещали и выполним свое обещание в мае-июне. Ну, давайте я скажу: к первому июля она будет сделана", — сообщил Владимир Литовский, глава управы района Отрадное.Обещают асфальтовое полотно шириной полтора метра. Планируют снести и гаражи вдоль народной тропы, полностью благоустроив территорию.