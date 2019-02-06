Полузащитник красноярского Енисея Бубакар Сарр обвиняется в сексуальном насилии. Футболист будет вызван в норвежский суд 14 февраля. Сенегалец перешел в Енисей из Мольде 5 февраля.

Полузащитник красноярского "Енисея" Бубакар Сарр обвиняется в сексуальном насилии. Футболист будет вызван в норвежский суд 14 февраля. Сенегалец перешел в "Енисей" из "Мольде" 5 февраля.Не прошло и суток после перехода Сарра из норвежского клуба в российский, как футболисту были предъявлены извинения в совершении насильственных действий. Футболист был задержан полицией 26 ноября и выпущен на свободу. Но после того, как в деле открылись новые обстоятельства, Бубакар был вызван в суд.Ранее Бубакар Сарр уже обвинялся в насилии. Он был оправдан судом, но был вынужден выплатить компенсацию женщине, обвинявшей футболиста, — сообщает ТАСС.