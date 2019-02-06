Бывшая возлюбленная Дмитрия Мартьянова модель Ольга Аносова винит в смерти артиста сотрудников клиники, в которой артист проходил лечение. Другая экс-зазноба знаменитости фигуристка Ирина Лобачева, наоборот, уверена, что ответственность лежит на плечах его вдовы Ксении Бик.

Бывшая возлюбленная Дмитрия Мартьянова модель Ольга Аносова винитв смерти артиста сотрудников клиники, в которой артистпроходил лечение. Другая экс-зазноба знаменитости фигуристка Ирина Лобачева,наоборот, уверена, что ответственность лежит на плечах его вдовы Ксении Бик.По словам Ольги Аносовой, у которой с Марьяновым общий сын Даниил,работники центра "Феникс", игнорировали жалобы лечившегося у них артиста. Именноиз-за их преступной халатности и скончался артист."Дима умирал восемь с половиной часов. Я хочу, чтобы людиэто услышали. За восемь с половиной часов Дима был в состоянии позвонить ивызвать скорую. Очень много разговоров о том, что Дима умер от алкоголизма. Яхочу, чтобы все знали, что Дима умер от разрыва вены. И все это происходило вэтом центре. Мысль о том, как умирал Дима – это шок. Это может произойти слюбым человеком. Человек, оказавшись в таком центре, у него может случитьсяаппендицит, все что угодно, ему точно также не вызовут скорую помощь, егозаколят галоперидолом, чтобы он не кричал. Отнимут телефон и восемь с половинойчасов не будут вызывать скорую, потому что кому-то что-то кажется. Я считаю,что это убийство", – заявила Аносова в интервью программе "Пусть говорят"телеканала "Россия 1".Ольга уверена, что работники "Феникса" сделали все для того,чтобы Дмитрия не стало. По ее мнению, люди, которые наблюдали, как Мартьяновмедленно умирал – это соучастники преступления.Между тем, еще одна бывшая избранница звезды фигуристкаИрина Лобачева заявляет, что именно вдова артиста Ксения Бик виновна вслучившемся. Спортсменка уверена, что супруга должна была тщательнопроверить клинику, прежде чем отправлять туда Марьянова."Я считаю, что Ксения должна была знать, куда она привозитчеловека. Своего мужа, тем более любимого. Она должна была знать. Я останусьпри своем мнении, что Ксения причастна к тому, что его нет", – категоричнозаявляет Лобачева.Напомним, артист ушел из жизни 15 октября 2017 года. По основнойверсии, у популярного артиста оторвался тромб, который закупорил легочнуюартерию. После смерти специалисты нашли в крови, урине, тканях печени и почек высокоесодержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По ихзаключению, эти вещества регулярно вводились актеру в течение нескольких днейперед кончиной. По мнению экспертов, медики реабилитационного центра "Феникс",где актер лечился от пристрастия к алкоголю, даже не выяснили, нет ли противопоказанийдля введения ему сильнодействующих препаратов.