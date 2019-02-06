Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящает
уходу за детьми. Артистка недавно во второй раз стала мамой.
Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящает
уходу за детьми. Артистка недавно во второй раз стала мамой.
Терешина опубликовала в личном Instagram снимок, на котором
она запечатлена вместе с новорожденным наследником. В кадре Татьяна держит на
руках запеленатого в полотенце младенца.
"Он все время ест и спит)) 👏🏽😁👍🏽
Да, вот этот мужчина послан мне точно для того, чтоб я жила в спокойствии,
гармонии и счастье🌹. Он меня с самого
своего рождения бережет. Вообще, я считаю, что это самое главное качество в
мужчине по отношению к любимой женщине-Именно, чтоб относился бережно (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталась
знаменитость фолловерам.
Фанаты вокалистки пришли в восторг от снимка. "Здоровье этому маленькому мужчине! Пусть и дальше
радует маму", "пусть растет
здоровеньким на радость маме и папе 😍", "Какая
прелесть...😘", – писали интернет-обыватели.
Напомним, меньше месяца назад Татьяна
родила сына, которого назвали Арсением. По словам певицы, роды прошли быстро и
легко. Перед тем, как поехать в больницу она смогла спокойно принять душ и нанести
макияж. В роддоме Терешина и ее наследник пробыли недолго, через несколько дней
их выписали.
Вокалистка признается, что в доме стало уютнее
с двумя детьми. Ее дочка от прошлых отношений Айрис очень рада
появлению братика, девочка с удовольствием помогает ухаживать за младенцем. Не остается
в стороне и муж звезды Олег, он окружил ее и детей заботой.