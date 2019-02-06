Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящает уходу за детьми. Артистка недавно во второй раз стала мамой.

Экс-солистка группы Hi-Fi Татьяна Терешина теперь всю себя посвящаетуходу за детьми. Артистка недавно во второй раз стала мамой.Терешина опубликовала в личном Instagram снимок, на которомона запечатлена вместе с новорожденным наследником. В кадре Татьяна держит наруках запеленатого в полотенце младенца."Он все время ест и спит)) 👏🏽😁👍🏽Да, вот этот мужчина послан мне точно для того, чтоб я жила в спокойствии,гармонии и счастье🌹. Он меня с самогосвоего рождения бережет. Вообще, я считаю, что это самое главное качество вмужчине по отношению к любимой женщине-Именно, чтоб относился бережно (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – похвасталасьзнаменитость фолловерам.Фанаты вокалистки пришли в восторг от снимка. "Здоровье этому маленькому мужчине! Пусть и дальшерадует маму", "пусть растетздоровеньким на радость маме и папе 😍", "Какаяпрелесть...😘", – писали интернет-обыватели.Напомним, меньше месяца назад Татьянародила сына, которого назвали Арсением. По словам певицы, роды прошли быстро илегко. Перед тем, как поехать в больницу она смогла спокойно принять душ и нанестимакияж. В роддоме Терешина и ее наследник пробыли недолго, через несколько днейих выписали.Вокалистка признается, что в доме стало уютнеес двумя детьми. Ее дочка от прошлых отношений Айрис очень радапоявлению братика, девочка с удовольствием помогает ухаживать за младенцем. Не остаетсяв стороне и муж звезды Олег, он окружил ее и детей заботой.