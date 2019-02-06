Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на самые разные вопросы поклонников. Так, она призналась. что никогда не сможет простить предательства, а в мужчинах любит чувство юмора, верность и стрессоустойчивость.

Молодая помощница Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на самые разные вопросы поклонников. Так, она призналась. что никогда не сможет простить предательства, а в мужчинах любит чувство юмора, верность и стрессоустойчивость.После того, как стало известно о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко после более 30 лет совместной жизни якобы из-за его молодой помощницы , а потом выхода откровенного интервью 29-летней уроженки Тулы, к спутнице юмориста направлено пристальное внимание общественности.Брухунова щедро дает поводы пообсуждать ее. Женщина много путешествует, посещает дорогие рестораны и бутики всемирно известных брендов. Татьяна общается с подписчиками своей официальной странички в социальной сети Instagram, а теперь и вовсе решила ответить на самые разные вопросы.К примеру, молодая помощница Евгения Петросяна призналась, что не умеет готовить, но обожает все блюда, в которых есть курица, и не водит автомобиль. А еще она страшная сладкоежка, и без зазрения совести может позволить себе кусок торта или пасту на ночь. Косметикой предпочитает не пользоваться, но не может устоять от покупки новой сумочки.Что касается личностных отношений, то она никогда не сможет простить предательства, а в мужчинах любит чувство юмора, верность и стрессоустойчивость. "Ноющий мужик – это ад", – высказала мнение помощница Евгения Петросяна.Ранее прокомментировала слухи о том, что якобы стала причиной развода Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Она не подтвердила, что живет с юмористом, но призналась, что он очень ей дорог. "Моя задача – сохранить его здоровье прежде всего. В 73 года человек нуждается во внимании, заботе... Безусловно, он мне очень близкий человек и занимает огромное место в моем сердце. На сегодняшний день жизни без него я уже не мыслю", – заявила Брухунова.