Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Савелии Хоменко из Владивостока.

33Live.RuRu и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.Сегодня мы рассказываем о восьмимесячном Савелии Хоменко из Владивостока.У мальчика в результате родовой травмы парализована левая рука – акушеры во время родов с такой силой вытягивали Савелия, что повредили плечевое сплетение. Левая рука малыша почти не двигается и не разгибается. Савелий не может ползать, садиться, удерживать игрушки. Помочь может только серия микрохирургических операций. Если начать лечение в ближайшее время, рука обретет подвижность. Но многодетная семья Хоменко не в силах оплатить дорогие операции.Из письма Евгении Хоменко, мамы Савелия:"У моего сына тяжелая родовая травма – тотальный паралич левой руки. Ребенок крупный, во время родов акушеры буквально выдавливали его и повредили левую ручку. Она полностью обездвижена, кисть деформирована. Врачи сказали: "Не переживайте, это лечится" – и перевели Савелия в больницу. Как там лечили – не знаю, улучшения не было. Курсы реабилитации с различными процедурами в центре восстановительной медицины тоже не дали никаких результатов, хотя мы не пропустили ни одной процедуры. Левая рука по-прежнему висит плетью, холодная. Есть слабое движение в пальчиках, но удержать этой ручкой Савелий ничего не может. И опереться на левую руку тоже не может, поэтому ни ползать, ни самостоятельно садиться у него не получается – заваливается на левый бок. Невролог, который обследовал сына, сказал: поможет только серия операций по реконструкции плечевого сплетения. Провести такое лечение готовы в клинике в Ярославле. Но оплатить операцию мы не в состоянии. У нас трое детей, муж подрабатывает на стройке, постоянной работы нет. Прошу вас, помогите!"Для спасения Савелия Хоменко не хватает 601 729 руб.Травматолог, врач высшей категории Областной детской клинической больницы Михаил Новиков (Ярославль): "У Савелия родовое повреждение левого плечевого сплетения. Отсутствует активное отведение и движения в плече, сгибание в локте, разгибание кисти и пальцев. Планируется многоэтапное оперативное лечение: микрохирургическая реконструкция левого плечевого сплетения. В результате будет восстановлен объем движений в руке".Внимание!Цена операций 927 675 руб.100 000 руб. внес фонд "СУЭК – РЕГИОНАМ".165 204 руб. собрали телезрители ГТРК "Владивосток".60 742 руб. собрали читатели rusfond.ru.Не хватает 601 729 руб.ПОМОЧЬ САВЕЛИЮРусфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 171 печатном, телевизионном и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 12,767 млрд руб. В 2019 году (на 31 января) собрано 143 255 317 руб., помощь получили 152 ребенка. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат государственной премии РФ.Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной "премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.