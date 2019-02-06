Рэпер нашел способ проститься с поклонниками. Незадолго до смерти Децл записал клип.

Рэпер нашел способ проститься с поклонниками. Незадолго до смерти Децл записал клип.Ролик появился на YouTube в день его похорон, 6 февраля. Для певца он оказался нетипичным. В посмертном клипе Децла нет слов – только музыка, передает . Рэпер появляется в кадре конце четырехминутной записи.Видео должно было стать частью саундтрека к фильму, сообщает телеканал . Кирилл Толмацкий выступил в качестве композитора. Это экспериментальное видео собирался показать публике 6 февраля и успел загрузить тизер, отмечает сетевое изданиеРанее композиция вышла в альбоме Децла μετεμψύχωσις ("Метемпсихоз") 2017 года. В переводе с греческого – "переселение душ" или "реинкарнация".Напомним, умер в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске.Врачи скорой помощи не смогли реанимировать рэпера. Позже их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.Похороны Кирилла Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Прощание с рэпером пройдет в ЦКБ Управления делами президента России в 11:00 мск.