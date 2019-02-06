Рэпер нашел способ попрощаться с поклонниками. Незадолго до своей трагической смерти Децл записал клип.

Рэпер нашел способ попрощаться с поклонниками. Незадолго до своей трагической смерти Децл записал клип.Ролик появился на Youtube в день его похорон, 6 февраля. Для певца он оказался не типичным.В посмертном клипе Децла нет слов, только музыка, передает . Сам рэпер появляется в кадре конце четырехминутного видео.Видео должно было стать частью саундтрека к фильму, сообщает телеканал . В нем Кирилл Толмацкий выступил в качестве композитора. Это экспериментальное видео собирался открыть публике 6 февраля, успев загрузить тизер, сообщает сетевое изданиеРанее композиция выходила в альбоме Децла "μετεμψύχωσις" (метемпсихоз – прим. ред.) 2017 года. В переводе с греческого это звучит как "переселение душ" или "реинкарнация".Напомним, умер в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего Кирилла Толмацкого остановилось сердце. Перед смертью рэпер выступал на закрытой вечеринке в Ижевске. Приехавшие на место трагедии врачи скорой помощи не смогли реанимировать рэпера. Позже их коллега из другого города высказал предположение, что медики работали, как говорится, спустя рукава, и музыканта можно было спасти.Похороны Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Прощание с рэпером пройдет в ЦКБ Управления делами президента России. Начало мероприятия в 11:00.