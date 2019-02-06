Из незаконного оборота изъято более 500 граммов героина...

Оперативники УВД по ЮВАО задержали 35-летнего мужчину и 26-летнюю женщину по подозрению в сбыте героина.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Некрасовской улице сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Некрасовка задержали двоих жителей Подмосковья – 35-летнего ранее неоднократно судимого мужчину и 26-летнюю женщину. При личном досмотре у подозреваемых обнаружены и изъяты 3 свертка с веществом, которое, согласно результатам исследования, является героином, общей массой более 3 граммов.Также из тайников были изъяты свертки с порошкообразным веществом.Следствием ОМВД России по району Некрасовка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В ходе обыска по месту проживания задержанных сотрудниками полиции было обнаружено и изъято неизвестное вещество. Экспертизой, проведенной в рамках возбужденного уголовного дела, изъятое является героином. Общая масса наркотика составила более 530 граммов. Установлено, что героин был предназначен для дальнейшего сбыта.В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18