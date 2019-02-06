По словам представителя одного из магазинов, трое неизвестных взяли с прилавка 20 банок кофе и вышли из магазина, не оплатив товар...

«Оперативники ОМВД России по району Левобережный задержали 22-летнего подозреваемого в совершении кражи и грабежа из продуктовых магазинов», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В территориальный отдел полиции поступило заявление от представителя одного из магазинов. По его словам, трое неизвестных взяли с прилавка 20 банок кофе и вышли из магазина, не оплатив товар.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых.Следствием ОМВД России по району Левобережный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Установлено, что задержанный мужчина причастен еще к одному эпизоду противоправной деятельности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния, а также на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29