При личном досмотре полицейские обнаружили и изъяли у 27-летней женщины сверток с порошкообразным веществом внутри...

«В ходе проверки оперативной информации сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Богородское на Открытом шоссе задержали подозреваемую в сбыте наркотического средства», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.При личном досмотре у 27-летней женщины был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом внутри. Установлено, что вещество, общий вес которого составил около 38 граммов, предназначалось для дальнейшего сбыта. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином.Следствием ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73