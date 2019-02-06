Военным удалось расширить рукотворный канал, созданный на месте схода оползня в Бурейское водохранилище. Дальнейшее расширение русла продолжат при помощи серии подводных взрывов.

Искусственный канал, созданный на месте схода оползня на реке Бурея в Хабаровском крае, расширили. На данный момент военным инженерам удалось обрушить левую стенку свободной от гидротехнических сооружений части реки. Для этого было использовано более пятисот килограммов взрывчатых веществ. Сейчас ширина протоки составляет тридцать пять метров, а глубина — двадцать.Дальнейшее расширение канала продолжат при помощи серии подводных взрывов. По словам специалистов, необходимо углубиться еще на четыре метра. "Будем закладывать туда взрывчатое вещество и взрывать", — пояснил начальник управления железнодорожных войск ВВО Андрей Козлов. Для этого на место операции доставят буровую установку. Работы продолжатся до 20 февраля, передает ГТРК "Амур".Ранее сообщалось, что 11 декабря в русло реки Бурея в Верхнебуреинском районе Хабаровского края сошел оползень. По оценкам специалистов, объем оползня составил около 34 млн кубометров скальных пород.