Петр Порошенко в своей антироссийской риторике совсем заврался.
Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала его слова
о том, что Россия виновата в бедности Украины.
Петр Порошенко в своей антироссийской риторике совсем заврался.
Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала его слова
о том, что Россия виновата в бедности Украины.
"Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, в здравом
уме так даже врать не получится", – заявила дипломат. Захарова отметила,
что ежедневно разрушает
экономические связи между Украиной и Россией и это ведет к колоссальным
экономическим и финансовым потерям украинского народа.
О том, что пилит сук, на котором сидит, стало ясно
еще давно. Как только шоколадный король стал президентом, он решил расстаться с
Россией навсегда. Как обычно, народ Украины, который первым пострадает от этого
расставания, никто не спросил.
За последние годы Киев разорвал практически все соглашения и
договоры с Москвой, включая основополагающий договор о дружбе и сотрудничестве.
Для Украины это обернулось потерей сотен тысяч рабочих мест. При этом Россия
остается лидером по инвестициям в Незалежную. Впрочем, на эту
тему распространяться не любит.
В 2017 году Киев поставил точку в военном сотрудничестве с
Москвой, запретив ремонт всей своей военной техники (больше половины которой
изготовлено в России) на территории врага. В том же году Россию на
законодательном уровне признали страной-агрессором.
До этого были разорваны все соглашения о сотрудничестве в
области телевидения и радиовещания. Но и этого показалось мало:
в Киеве были составлены черные списки российских журналистов, артистов,
деятелей культуры, которым был закрыт въезд на Украину.