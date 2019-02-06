Петр Порошенко в своей антироссийской риторике совсем заврался. Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала его слова о том, что Россия виновата в бедности Украины.

Петр Порошенко в своей антироссийской риторике совсем заврался.Официальный представитель МИД Мария Захарова жестко прокомментировала его словао том, что Россия виновата в бедности Украины."Петр Алексеевич осатанел, по всей видимости, в здравомуме так даже врать не получится", – заявила дипломат. Захарова отметила,что ежедневно разрушаетэкономические связи между Украиной и Россией и это ведет к колоссальнымэкономическим и финансовым потерям украинского народа.О том, что пилит сук, на котором сидит, стало ясноеще давно. Как только шоколадный король стал президентом, он решил расстаться сРоссией навсегда. Как обычно, народ Украины, который первым пострадает от этогорасставания, никто не спросил.За последние годы Киев разорвал практически все соглашения идоговоры с Москвой, включая основополагающий договор о дружбе и сотрудничестве.Для Украины это обернулось потерей сотен тысяч рабочих мест. При этом Россияостается лидером по инвестициям в Незалежную. Впрочем, на этутему распространяться не любит.В 2017 году Киев поставил точку в военном сотрудничестве сМосквой, запретив ремонт всей своей военной техники (больше половины которойизготовлено в России) на территории врага. В том же году Россию назаконодательном уровне признали страной-агрессором.До этого были разорваны все соглашения о сотрудничестве вобласти телевидения и радиовещания. Но и этого показалось мало:в Киеве были составлены черные списки российских журналистов, артистов,деятелей культуры, которым был закрыт въезд на Украину.