Появились слухи о том, что между ведущими шоу Один в один произошел конфликт. Якобы, Игорь Верник и Александр Олешко не поделили эфирное время.

Появились слухи о том,что между ведущими шоу "Один в один" произошел конфликт. Якобы, Игорь Верник иАлександр Олешко не поделили эфирное время.СМИ писали, что Олешко высказывал недовольство тем, что коллегедали больше текста на рейтинговой программе. Верник бросил достойный вызов артисту,прекрасно зарекомендовавшему себя в роли ведущего.прокомментировал эти слухи. Оказалось, что они с Олешкодружат, но на сцене немножко соревнуются. "Это счастливый союз, в котором створческим человеком можно заниматься творческим пинг-понгом. У насприсутствует понимание на разных уровнях: профессиональном – актерском ичеловеческом. Правда, это не отменяет поединок и соревнование, что делаетсуществование на сцене еще более интересным", – цитирует телеведущегоПоделился впечатлениями о совместной с Верником работе и самОлешко. Оказывается, товарищи часто разыгрывают друг друга после съемок.Выяснилось и то, что Александр давно мечтал выйти на одну сцену с ИгоремВерником."На съемках "Один в один" у нас произошлосчастливое открытие интересного дуэта. Мы самые настоящие творческие партнеры,которые с полуслова понимают друг друга!" – поделился Олешко. При этом ондобавил, что у них с Верником есть своя территория, свои "отмычки" и способыразговора с публикой.Напомним, ранее Игорь оскандалилсяиз-за того, что проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка вМоскве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера,рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охранаотгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто.Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.