Появились слухи о том,
что между ведущими шоу Один в один произошел конфликт. Якобы, Игорь Верник и
Александр Олешко не поделили эфирное время.
Появились слухи о том,
что между ведущими шоу "Один в один" произошел конфликт. Якобы, Игорь Верник и
Александр Олешко не поделили эфирное время.
СМИ писали, что Олешко высказывал недовольство тем, что коллеге
дали больше текста на рейтинговой программе. Верник бросил достойный вызов артисту,
прекрасно зарекомендовавшему себя в роли ведущего.
прокомментировал эти слухи. Оказалось, что они с Олешко
дружат, но на сцене немножко соревнуются. "Это счастливый союз, в котором с
творческим человеком можно заниматься творческим пинг-понгом. У нас
присутствует понимание на разных уровнях: профессиональном – актерском и
человеческом. Правда, это не отменяет поединок и соревнование, что делает
существование на сцене еще более интересным", – цитирует телеведущего
Поделился впечатлениями о совместной с Верником работе и сам
Олешко. Оказывается, товарищи часто разыгрывают друг друга после съемок.
Выяснилось и то, что Александр давно мечтал выйти на одну сцену с Игорем
Верником.
"На съемках "Один в один" у нас произошло
счастливое открытие интересного дуэта. Мы самые настоящие творческие партнеры,
которые с полуслова понимают друг друга!" – поделился Олешко. При этом он
добавил, что у них с Верником есть своя территория, свои "отмычки" и способы
разговора с публикой.
Напомним, ранее Игорь оскандалился
из-за того, что проехал по пешеходной зоне в районе Камергерского переулка в
Москве. Как писали "Дни.ру", внедорожник Range Rover актера,
рассекающий по пешеходной зоне в центре столицы, снял очевидец. При этом охрана
отгоняла прохожих от машины, беспокоясь, как бы они не поцарапали дорогое авто.
Поступок Верника вызвал резонанс в Сети.