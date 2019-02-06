Петр Порошенко выдумал очередную байку для того, чтобы наброситься с обвинениями на российского президента. Глава Украины потребовал от него выполнить минские соглашения, потому что под ними якобы стоит подпись Владимира Путина.

Петр Порошенко выдумал очередную байку для того, чтобы наброситьсяс обвинениями на российского президента. Глава Украины потребовал от него выполнитьминские соглашения, потому что под ними якобы стоит подпись Владимира Путина.Очевидно, украинский лидер плохо знаком с государственной документацией. Владимир Путин не ставил своюподпись под достигнутыми в Минске соглашениями, документ подписал посол России наУкраине Михаил Зурабов. С украинской стороны свою подпись поставил экс-президент ЛеонидКучма.Про подпись Путина под минскими соглашениями нет упоминанийни в одном источнике, но это не мешает горланить на каждом углуо каких-то мифических обязательствах России и обвинять ее в военном присутствиина Украине. В Москве не раз заявляли,что наша страна не является стороной конфликта в Донбассе и никаких российскихвойск на юго-востоке страны не было и нет.Накануне, 5 февраля обвинил Владимира Путинав бедности украинцев. Российскому президенту досталось за то, что он прекратилторговля с Украиной и вдобавок заморозил жителей Незалежной, отключив газ.Сам же не сделал ничего для улучшения жизни своих сограждан.После событий на майдане 2014 года украинская экономика переживает не лучшеевремена. Национальная валюта обесценивается, цены и тарифы ЖКХ растут, зарплатыи социальные выплаты не увеличиваются, предприятия останавливаются, а Киев всебольше влезает в кредиты.Видимо, с такой "предвыборной программой"хочет еще на пять лет удержаться у власти и поэтому объявил обучастии в президентских выборах 31 марта.