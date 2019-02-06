"Менее трёх часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы установить и задержать подозреваемого в наезде на коллегу",- сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Юрий Титов.

Как сообщалось ранее, сегодня около дома номер 5 по Старокачаловской улице столицы при задержании подозреваемого в совершении преступления, он предпринял попытку скрыться. При этом, сев в автомобиль, совершил наезд на сотрудника полиции, причинив ему телесные повреждения.Полицейский в соответствии с законом «О полиции» применил табельное оружие и произвел несколько выстрелов по автомобилю, но злоумышленник скрылся.В целях задержания подозреваемого был введен план "Перехват".Менее чем за три часа в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Тульской области во взаимодействии с оперативниками УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве автомобиль под управлением подозреваемого был задержан на территории Тульской области.В ближайшее время задержанный будет доставлен в Москву.