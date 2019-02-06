При разборе сгоревших квартир в здании на Никитском бульваре найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв страшного пожара возросло до 9 человек.

При разборе сгоревших квартир в здании на Никитском бульваре найдено тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв страшного пожара возросло до 9 человек, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.Пожар начался в ночь на 4 февраля. Возгорание возникло в квартире Ксении Башмет, где в тот вечер проходила шумная вечеринка. Огонь быстро охватил все помещение и по перекрытиям пошел вверх, захватив два этажа. В итоге жильцы квартиры сверху просто провалились в огонь. В числе погибших оказались двое детей 5 и 6 лет.По одной из версий, причиной столь стремительного распространения огня стала незаконная перепланировка.Дом номер 12 на Никитском бульваре был построен еще в 1913 году. В разное время в нем жили известные деятели. Сейчас его часто называют "звездным", так как в нем находятся квартиры Ингеборги Дапкунайте, художника Никаса Сафронова, оперной певицы Любови Казарновской.