Счастью Вероники нет предела, признается мать девочки.
Больной аутизмом ребенок получил подарок от Владимира Путина – щенка золотистого
ретривера.
Счастью Вероники нет предела, признается мать девочки.
Больной аутизмом ребенок получил подарок от Владимира Путина – щенка золотистого
ретривера.
Щенка назвали Юки. Так решила сама маленькая хозяйка, и она
же рассказала об этом журналистам, запечатлевшим этот момент на видео.
"Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась —
Веронике подарили щенка золотистого ретривера. У девочки аутизм, и эта собака
сделает ее счастливее", – пордписан ролик в Instagram-аакаунте Приморской
администрации.
С просьбой подарить девочке собаку к президенту Владимиру
обратилась ее мать Ольга. В своем обращении женщина написала, что дочери
не хватает друзей. Эксперты утверждают, что именно ретриверы лучше всего
подходят детям, имеющим особенности развития.
"Ребенок счастлив, мечта осуществилась. Даже не знаю, о
чем дочь теперь может мечтать. Огромное спасибо президенту за подарок, это
большое счастье для нас", – сказала мама девочки в беседе с журналистами.
"Видно, что девочка и песик подружились", "Теперь
всегда рядом будет верный друг. Пусть у малышки и дальше сбываются мечты!",
– растрогал комментаторов поступок .
Владимир не впервые дарит детям щенков. Президент в
июне 2015 года передал лабрадора семилетней жительнице Тулы. Летом того же года
Путин подарил шестимесячного ньюфаундленда школьнице из Киргизии. А 12-летняя
жительница хакасского села Белый Яр получила щенка хаски прямо под Новый год,
напоминает телеканал "360".