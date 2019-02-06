Счастью Вероники нет предела, признается мать девочки. Больной аутизмом ребенок получил подарок от Владимира Путина – щенка золотистого ретривера.

Счастью Вероники нет предела, признается мать девочки.Больной аутизмом ребенок получил подарок от Владимира Путина – щенка золотистогоретривера.Щенка назвали Юки. Так решила сама маленькая хозяйка, и онаже рассказала об этом журналистам, запечатлевшим этот момент на видео."Сегодня мечта маленькой девочки из Славянки сбылась —Веронике подарили щенка золотистого ретривера. У девочки аутизм, и эта собакасделает ее счастливее", – пордписан ролик в Instagram-аакаунте Приморскойадминистрации.С просьбой подарить девочке собаку к президенту Владимируобратилась ее мать Ольга. В своем обращении женщина написала, что дочерине хватает друзей. Эксперты утверждают, что именно ретриверы лучше всегоподходят детям, имеющим особенности развития."Ребенок счастлив, мечта осуществилась. Даже не знаю, очем дочь теперь может мечтать. Огромное спасибо президенту за подарок, этобольшое счастье для нас", – сказала мама девочки в беседе с журналистами."Видно, что девочка и песик подружились", "Теперьвсегда рядом будет верный друг. Пусть у малышки и дальше сбываются мечты!",– растрогал комментаторов поступок .Владимир не впервые дарит детям щенков. Президент виюне 2015 года передал лабрадора семилетней жительнице Тулы. Летом того же годаПутин подарил шестимесячного ньюфаундленда школьнице из Киргизии. А 12-летняяжительница хакасского села Белый Яр получила щенка хаски прямо под Новый год,напоминает телеканал "360".