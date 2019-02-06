Пугачева очень любит бывать в курортной Юрмале. Одно время она с мужем Максимом Галкиным даже жила у сатирика Михаила Задорнова. Правда, без курьеза не обошлось.

Пугачева очень любит бывать в курортной Юрмале. Одно время она с мужем Максимом Галкиным даже жила у сатирика Михаила Задорнова. Правда, без курьеза не обошлось.Из окна второго этажа дома Михаила Задорнова было видно длинное цилиндрическое строение. "Когда у меня жили Алла и максим, у них тут была спальня, – рассказывал незадолго до смерти Задорнов в интервью "Экспресс-газете". – И Алла каждое утро крестилась на эту водокачку. Думала сослепу, что это церковь. С тех пор это самое намоленнное место Юрмалы".Напомним, Алла Пугачева – человек очень верующий. Она крестила детей, внуков, даже венчалась дважды – с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. Причем пятый муж–еврей ради свершившегося на шестой год совместной жизни церковного таинства даже принял православие.На богомолье Примадонна тоже часто ходит. Например, в 2009-м она исповедовалась у секретаря Предстоятеля епископа Переяслав-Хмельницкого Александра, который отпустил певице все грехи, а в завершении визита преподал ей архипастырское благословение. А перед тем как отправиться на лечение в Израиль, где ей должны были сделать чистку сосудов, певица навестила Киево-Печерскую лавру, чтобы пообщаться со своим другом священником и исповедоваться ему.Но больше всего она любит Соборный храм святого благоверного Игоря Черниговского, что в подмосковном Переделкино. Он был освящен в 2012 году патриархом Кириллом и с тех пор является любимым у многих звезд, которые живут рядом. Пугачева всегда там делает щедрые пожертвования и, вероятно, просит прощения к всевышнего за многочисленные аборты и прегрешения."Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание и просить прощения у Бога.Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь ,как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. Аминь" – говорит артистка.