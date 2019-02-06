Житель Омска, спасая свой Toyota Land Cruiser Prado от сотрудников служб эвакуации, настолько увлекся полемикой с полицейскими, что пропустил мимо ушей угрозу применить силу. В итоге он оказался сначала на асфальте, а потом и в зале суда, по решению которого был арестован на пять суток. Противостояние со стражами порядка сняли на видео.

Житель Омска, спасая свой Toyota Land Cruiser Prado от сотрудников служб эвакуации, настолько увлекся полемикой с полицейскими, что пропустил мимо ушей угрозу применить силу. В итоге он оказался сначала на асфальте, а потом и в зале суда, по решению которого был арестован на пять суток. Противостояние со стражами порядка сняли на видео.А началась история с того, что 44-летний мужчина оставил свой внедорожник под знаком "Остановка запрещена" на улице 70 лет Октября, а сам отправился за покупками. Когда он вышел из магазина, рядом с машиной уже стоял автомобиль эвакуации. Водитель быстро забрался в салон и отказался предъявлять полицейским документы, требуя, чтобы они оставили его в покое и позвали старшего.Стороны то и дело апеллировали к законам, при этом автовладелец уверял, что он с места не трогался, тогда как инспекторы настаивали на том, что Toyota сдавала задом, отъезжая от эвакуатора. Спор был затяжным и вот-вот должен был вылиться в оскорбления, но тут уже сотрудники ГИБДД пошли ва-банк: они силой вытащили из салона оппонента и скрутили его.Этим дело не ограничилось: внедорожник увезли на штраф-стоянку, ее владельцу выписали штраф за нарушение правил, а за неповиновение стражу порядка он получил пять суток административного ареста.