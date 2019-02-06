В ходе проверки здания и прилегающей территории с применением служебной собаки предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Мещанскому району задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся противоправном деянии.В полицию поступило сообщение от неизвестного о том, что на одном из вокзалов столицы готовится противоправное деяние.По указанному адресу незамедлительно были направлены оперативные службы. В ходе проверки здания и прилегающей территории с применением служебной собаки предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проверки сотрудники полиции по месту жительства на Дубининской улице задержали подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60