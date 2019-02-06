К потерпевшей сзади подбежали неизвестные и вырвали из рук сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись....

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали подозреваемых в грабеже.В ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное с заявлением о грабеже обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, на Шипиловской улице к ней сзади подбежали неизвестные и вырвали из рук сумку с документами и денежными средствами, после чего скрылись. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 21-летний житель столицы и 43-летний житель Московской области.Следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22