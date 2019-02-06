Героем нового выпуска шоу вДудь стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью Юрий Дудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику.

Героем нового выпускашоу "вДудь" стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью ЮрийДудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику.Видеозапись их разговора появилась во вторник, 5 февраля. Журналистпоинтересовался у 64-летнего ведущего "Вестей недели", когда он вышел на пенсию. Киселев рассказал, что стал пенсионером не в 60 лет, а лишь спустя два года, потому что "забыл это сделать". Он добавил, что "имеет право бесплатного проезда в метро".Затемзадал своему собеседнику главный вопрос – какой размер пенсии журналиста. Такой интерес к чужим деньгам показался Дмитрию Киселеву бестактным, и он решил ответить видеоблогеру в жесткой форме. "Вы смотрите. Можете спустить штаны и показать ваш маленькийчлен, о котором вы как-то рассказывали в вашей передаче?". Тогда бывший главный редактор Sports.ru отметил, что невидит объективной причины совершить такой поступок. "Видите, у вас есть свои ограничения", – сказал ведущий "Вестей"."Моя мамаменя учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльменыо деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в Царской России, ни в советскиевремена, ни в приличном обществе на Западе. Если вы планируете считать какие-томои деньги, то я не вижу в этом достаточных оснований", – цитирует журналиста телеканал "".Выпуск набрал более 1 миллиона просмотров. Любопытно, что количество негативных реакций пользователей было почти в два раза больше, чемположительных. Многие комментаторы заявили, что очень плохоподготовился к интервью с телеведущим."Юра, у тебя были вопросы, но небыло никаких аргументов против его слов", "Юр, тебя фактами уделывают, показываютнеготовность твою к интервью", "Очень слабые вопросы", "Юра, не по размерусобеседника подобрал, не осилил", "Юрий, действительно надо готовиться лучше, авышло, что и тебя лицом по столу повозили",– отмечали они.