Героем нового выпуска
шоу вДудь стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью Юрий
Дудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику.
Героем нового выпуска
шоу "вДудь" стал российский телеведущий Дмитрий Киселев. Во время интервью Юрий
Дудь задал вопрос, который совсем не понравился его собеседнику.
Видеозапись их разговора появилась во вторник, 5 февраля. Журналист
поинтересовался у 64-летнего ведущего "Вестей недели", когда он вышел на пенсию. Киселев рассказал, что стал пенсионером не в 60 лет, а лишь спустя два года, потому что "забыл это сделать". Он добавил, что "имеет право бесплатного проезда в метро".
Затем
задал своему собеседнику главный вопрос – какой размер пенсии журналиста. Такой интерес к чужим деньгам показался Дмитрию Киселеву бестактным, и он решил ответить видеоблогеру в жесткой форме. "Вы смотрите. Можете спустить штаны и показать ваш маленький
член, о котором вы как-то рассказывали в вашей передаче?". Тогда бывший главный редактор Sports.ru отметил, что не
видит объективной причины совершить такой поступок. "Видите, у вас есть свои ограничения", – сказал ведущий "Вестей".
"Моя мама
меня учила, что говорить о деньгах не очень прилично. Даже о размере пенсии. Джентльмены
о деньгах не говорят. О деньгах не говорили ни в Царской России, ни в советские
времена, ни в приличном обществе на Западе. Если вы планируете считать какие-то
мои деньги, то я не вижу в этом достаточных оснований", – цитирует журналиста телеканал "".
Выпуск набрал более 1 миллиона просмотров. Любопытно, что количество негативных реакций пользователей было почти в два раза больше, чем
положительных. Многие комментаторы заявили, что очень плохо
подготовился к интервью с телеведущим.
"Юра, у тебя были вопросы, но не
было никаких аргументов против его слов", "Юр, тебя фактами уделывают, показывают
неготовность твою к интервью", "Очень слабые вопросы", "Юра, не по размеру
собеседника подобрал, не осилил", "Юрий, действительно надо готовиться лучше, а
вышло, что и тебя лицом по столу повозили",
– отмечали они.