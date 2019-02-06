Среда выдалась весьма насыщенной на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда Дни.ру не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля ноября 2019 года.

Среда выдалась весьма насыщенной на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда "Дни.ру" не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля ноября 2019 года.Скандал вокруг Ксении Собчак, ее мужа Максима Виторгана и предполагаемого любовника Константина Богомолова затронул даже ее свекра Эммануила Виторгана. О невестке легендарный артист говорит уважительно и комплиментарно, а вот жену и дочь просто обожает.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Эммануил Виторган опубликовал фотографию своей супруги Ирины и их маленькой дочери Этель. Как оказалось, 6 февраля у любимой женщины артиста день рождения.За неделю до своего 43-го дня рождения ушел из жизни ведущий корреспондент НТВ Юрий Кучинский. О том, что стало причиной его скоропостижной кончины, не сообщается.Известно, что Юрий Кучинский начал работать на НТВ еще в 1999 году. Коллеги вспоминают о нем как о журналисте с неповторимым стилем создания сюжетов, благодаря которому он мог раскрыть с неожиданной стороны казалось бы самую банальную тему.В одном из своих последних интервью сатирик Михаил Задорнов поделился забавной историей из жизни Аллы Пугачевой. История оказалась с религиозным окрасом.Алла Пугачева и Максим Галкин останавливались дома у Михаила Задорнова. И Примадонна крестилась, глядя в окно на длинное цилиндрическое строение, которое из него было видно. Однако оказалось, что это была не церковь, а водокачка.Бывшая возлюбленная Дмитрия Марьянова фигуристка Ирина Лобачева озвучила страшное обвинение в адрес законной жены актера Ксению Брик. Она уверена, что именно она виновна в гибели мужа."Я останусь при своем мнении, что Ксения причастна к тому, что его нет", – категорично заявила спортсменка. Она подчеркнула, что жена должна была знать, в какую клинику она отправляет мужа и какой уход его там ждет.Сплетники продолжают шептаться, что несмотря на растущий на газах живот и официальные заявления королевской семьи Великобритании, Меган Маркл на самом деле не беременна. Дескать, красотка просто носит специальную накладку, чтобы создать видимость, а дитя за нее вынашивает суррогатная мать.В качестве обоснования своей точки зрения скептики приводят сразу несколько факторов. Среди них – то увеличивающийся, то уменьшающийся живот Меган Маркл, а также позы, которые она занимает. Они настаивают, что беременная женщина, к примеру, не сможет так просто опускаться на корточки.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года, читайте в и специальных .