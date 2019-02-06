Водный скутер, серфинг и другие развлечения на океанском
побережье Америки – так проводит время Игорь Востриков. Потерявший семью в страшном
пожаре Зимней вишни кемеровчанин утверждает, что только путешествия
не дают ему сойти с ума.
Водный скутер, серфинг и другие развлечения на океанском
побережье Америки – так проводит время Игорь Востриков. Потерявший семью в страшном
пожаре "Зимней вишни" кемеровчанин утверждает, что только путешествия
не дают ему сойти с ума.
Игорь Востриков ведет два аккаунта в Инстаграме. В одном он
размышляет о политике, а второй посвящен путешествиям "одинокого странника".
По словам кемеровчанина, поездки нужны ему, чтобы пережить боль утраты после
пожара в
"В моем случае это то, что помогло не сойти с ума. Я
когда через месяц после трагедии съездил в Москву, а потом в Питер, понял: то,
что мне надо – смена картинок и не сидеть на месте, тем более дома. Вот теперь
я и двигаюсь по миру", – сказал как-то Востриков.
Сейчас в аккаунте путешественника – фото из США. Востриков
катается на водном скутере, пробует себя в серфинге и делится своими
впечатлениями об Америке. А в конце прошлого года Игорь побывал в Таиланде, и
тогда публиковал снимки пляжей и морепродуктов.
"Жить здесь и сейчас! Мир людей суров и беспощаден.
Кто-то живет в прошлом, кто-то грезит будущим, кто-то искажает эту фразу "жить
одним днем", – подписал Востриков одну из американских фотографий (орфография
и пунктуация оригинала).
Пользователи отреагировали на посты кемеровчанина
возмущенно. "Я бы если б семья умерла, год пил, а он путешествует!",
"Да как не стыдно радоваться жизни!", – критикуют Игоря комментаторы.
Некоторые пользователи обвинили вдовца в растрате компенсаций, которые
выплачивали за погибших в , другие решили, что он
навсегда покинул Россию. Однако Востриков опубликовал фотографию обратного
билета.
Семья Игоря Вострикова трагически погибла во время пожара в
торговом центре Предприниматель тяжело переживал
смерть супруги, троих детей и сестры. Он стал членом инициативной группы,
которая помогала остальным найти близких, организовал в городе стихийный
митинг, чтобы узнать точное количество жертв. После трагедии в "Зимней
вишне" Востриков баллотировался в Совет народных депутатов Кемеровской
области, однако выборы проиграл, напоминает StarHit.