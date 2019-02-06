Водный скутер, серфинг и другие развлечения на океанском побережье Америки – так проводит время Игорь Востриков. Потерявший семью в страшном пожаре Зимней вишни кемеровчанин утверждает, что только путешествия не дают ему сойти с ума.

Водный скутер, серфинг и другие развлечения на океанскомпобережье Америки – так проводит время Игорь Востриков. Потерявший семью в страшномпожаре "Зимней вишни" кемеровчанин утверждает, что только путешествияне дают ему сойти с ума.Игорь Востриков ведет два аккаунта в Инстаграме. В одном онразмышляет о политике, а второй посвящен путешествиям "одинокого странника".По словам кемеровчанина, поездки нужны ему, чтобы пережить боль утраты послепожара в"В моем случае это то, что помогло не сойти с ума. Якогда через месяц после трагедии съездил в Москву, а потом в Питер, понял: то,что мне надо – смена картинок и не сидеть на месте, тем более дома. Вот теперья и двигаюсь по миру", – сказал как-то Востриков.Сейчас в аккаунте путешественника – фото из США. Востриковкатается на водном скутере, пробует себя в серфинге и делится своимивпечатлениями об Америке. А в конце прошлого года Игорь побывал в Таиланде, итогда публиковал снимки пляжей и морепродуктов."Жить здесь и сейчас! Мир людей суров и беспощаден.Кто-то живет в прошлом, кто-то грезит будущим, кто-то искажает эту фразу "житьодним днем", – подписал Востриков одну из американских фотографий (орфографияи пунктуация оригинала).Пользователи отреагировали на посты кемеровчанинавозмущенно. "Я бы если б семья умерла, год пил, а он путешествует!","Да как не стыдно радоваться жизни!", – критикуют Игоря комментаторы.Некоторые пользователи обвинили вдовца в растрате компенсаций, которыевыплачивали за погибших в , другие решили, что оннавсегда покинул Россию. Однако Востриков опубликовал фотографию обратногобилета.Семья Игоря Вострикова трагически погибла во время пожара вторговом центре Предприниматель тяжело переживалсмерть супруги, троих детей и сестры. Он стал членом инициативной группы,которая помогала остальным найти близких, организовал в городе стихийныймитинг, чтобы узнать точное количество жертв. После трагедии в "Зимнейвишне" Востриков баллотировался в Совет народных депутатов Кемеровскойобласти, однако выборы проиграл, напоминает StarHit.