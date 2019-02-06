Меган Маркл ведет себя не так, как положено женщине на 7 месяце беременности. В этом все больше убеждаются ее фанаты. В сети появился хештег #megxit, под которым пользователи публикуют разоблачительные снимки.

Меган Маркл ведет себя не так, как положено женщине на 7месяце беременности. В этом все больше убеждаются ее фанаты. В сети появилсяхештег #megxit, под которым пользователи публикуют разоблачительные снимки.Улик против герцогини Сассекской накопилось множество. Поверсии наблюдателей, наследника принцу Гарри родит суррогатная мать. Аносит накладной живот, чтобы избежать скандала в королевской семье.Странным показался поклонникам тот факт, что до сих порнеизвестен срок появления на свет первенца принца Гарри. Официально называютлишь приблизительный период – весна 2019 года. Еще больше запутала все самагерцогиня Сассекская: то утверждала, что вот-вот родит, затем вдруг заявила, чтождать пополнения можно только в конце весны.Исследователи заметили, что на фотографиях Меган ееживот постоянно меняет размер и форму – то большой и круглый, то миниатюрный и плоский.Особенно взволновали поклонников кадры, сделанные 30 января во время визитабудущей матери в Королевский национальный театр. На фотографиях живот герцогинито имеет сплюснутую форму, то выглядит круглым и большим.Появляясь на публике, Маркл старается придерживать животруками. Конспирологи уверены, такимобразом герцогиня фиксирует накладной живот, чтобы публика ничего незаподозрила. Комментаторов не смущает тот факт, что большинство беременныхженщин держатся за свой живот.Удивляет фанатов и способность Меган Маркл сидеть накорточках на 7 месяце беременности. По мнению наблюдателей, это невозможнофизиологически – тем более на высоких каблуках-шпильках.Кстати, об одежде. Меган , несмотря на серьезный срокбеременности, не изменяет своему стилю в одежде. Кроме того, что герцогиняСассекская постоянно на шпильках, она одевается не тепло – несмотря на холоднуюпогоду – а красиво. То есть, Маркл не заботится о здоровье будущего ребенка, отмечаетПятый канал.