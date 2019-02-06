Следователи опросили всех жильцов горевшего дома 12 на Никитском бульваре в центре Москвы. Во время пожара погибли восемь человек, в том числе двое детей 5 и 6 лет. Среди опрошенных - дочь дирижера Юрия Башмета Ксения. Она жила в одной из сгоревших квартир.

Следователи опросили всех жильцов горевшего дома 12 на Никитском бульваре в центре Москвы. Во время пожара погибли восемь человек, в том числе двое детей 5 и 6 лет. Среди опрошенных — дочь дирижера Юрия Башмета Ксения. Она жила в одной из сгоревших квартир.38-летняя Ксения устроила в своей квартире накануне пожара шумную вечеринку. Во время гуляний что-то загорелось. Именно квартира 44 и стала эпицентром пожара, сообщает "Интерфакс". И хозяйка, и гости быстро покинули помещения, не предупредив о пожаре соседей. Огонь быстро распространился по деревянным перекрытиям вверх. Жильцы квартиры сверху просто провалились в огонь. Ранее в СМИ появилась информация, что дочь Юрия Башмета сбежала и ее ищет полиция. Это оказалось слухом.Случившееся 66-летний музыкант Юрий Башмет тяжело переживает. Он не смог выйти на пресс-конференцию в ТАССе и говорил с видимым трудом. Из здания Телеграфного агентства его вывели под руки.После пожара 4 февраля 2019 года в доме на Никитском бульваре возбуждено уголовное дело по статье 109 ("Причинение смерти по неосторожности").