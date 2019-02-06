Президент Белоруссии Александр Лукашенко затеял опасные игры. Он начал сближение с американцами, открыл двери для китайских инвестиций – и все ради шантажа России. Однако без Москвы Минску не прожить, поэтому Батька, усмирив гордыню, вынужден поехать на очередные переговоры с Владимиром Путиным. Вымаливать прощение за свое поведение? Не исключено.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко затеял опасные игры. Он начал сближениес американцами, открыл двери для китайских инвестиций – и все радишантажа России. Однако без Москвы Минску не прожить, поэтому Батька, усмирив гордыню, вынужден поехать на очередные переговоры с ВладимиромПутиным. Вымаливать прощение за свое поведение? Не исключено.Пословам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встречаПутина и Лукашенко состоится 13 февраля в Сочи. Президенты обсудят"спорные вопросы двусторонних отношений" и деятельноcть Союзного государства, цитируют Пескова "Известия".ГлаваМинэкономразвития Максим Орешкин заявил, что речь на переговорах пойдет о создании единого свода правил для Москвы и Минска. В свою очередь министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отметил, что Путин иЛукашенко затронут вопросы российского налогового маневра внефтяной отрасли и цен на энергоносители.Белорусскийлидер в последнее время ведет себя непредсказуемо. Недавно Минск объявилоб увеличении количества американских дипломатов в стране, наметилисьпредпосылки для комплексного сближения Белоруссии с Западом.Россиютакое положение дел не может не волновать. Минск – важнейший союзникМосквы, поэтому выкрутасы белорусского лидера, его заигрывания самериканцами и европейцами в Кремле воспринимается негативно.Одиниз самых болезненных вопросов в отношениях двух стран – налоговыйманевр и цены на энергоносители. Лукашенко попросил Путинакомпенсировать убыток Белоруссии от новых правил налогообложениянефтяной отрасли и снизить цены на газ. Москва в ответ заявила, чтонедовольна ходом интеграции двух стран, сделав Батьке недвусмысленныйнамек.декабре прошлого года на заседании Евразийского экономического советапозволил себе разговаривать с Путиным на повышенных тонах.Видимо, осознав пагубность своего поведения, Александр Григорьевич решил договориться с российским лидером полюбовно. А заодно,возможно, и попросить прощения.Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев напомнил оподдержке Россией белорусской экономики и призвал его ценить оказываемуюстране помощь. Глава кабмина отметил, что Москва не требует срочноговозврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску, и даже готовапредоставить братской стране отсрочку.