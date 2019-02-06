Президент
Белоруссии Александра Лукашенко затеял опасные игры. Он начал сближение
с американцами, открыл двери для китайских инвестиций – все ради
шантажа России. Но без Москвы Минску не прожить, поэтому батька, смирив
свою гордыню, вынужден поехать на очередные переговоры с Владимиром
Путиным. Вымаливать прощение за свое поведение? Не исключено.
Президент
Белоруссии Александра Лукашенко затеял опасные игры. Он начал сближение
с американцами, открыл двери для китайских инвестиций – все ради
шантажа России. Но без Москвы Минску не прожить, поэтому батька, смирив
свою гордыню, вынужден поехать на очередные переговоры с Владимиром
Путиным. Вымаливать прощение за свое поведение? Не исключено.
По
словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, встреча
Путина и Лукашенко состоится 13 февраля в Сочи. Президенты обсудят
"спорные вопросы двусторонних отношений" и деятельноcть Союзного государства, цитируют Пескова "Известия".
Глава
Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что речь на переговорах пойдет
создании единого свода правил для Москвы и Минска. В свою очередь,
министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой отметил, что Путин и
Лукашенко также затронут вопросы российского налогового маневра в
нефтяной отрасли и цен на энергоносители.
Белорусский
лидер последнее время ведет себя непредсказуемо. Недавно Минск объявил
об увеличении количества американских дипломатов в стране, наметились
предпосылки для комплексного сближения Белоруссии с Западом.
Россию
такое положение дел не может не волновать. Минск – важнейший союзник
Москвы, поэтому выкрутасы белорусского лидера и заигрывания с
американцами и европейцами в Кремле воспринимается негативно.
Один
из самых болезненных вопросов в отношениях двух стран – налоговый
маневр и цены на энергоносители. Лукашенко попросил Путина
компенсировать убыток Белоруссии от новых правил налогообложения
нефтяной отрасли и снизить цены на газ. Москва в ответ заявила, что
недовольна ходом интеграции двух стран, сделав батьке недвусмысленный
намек.
В
декабре прошлого года на заседании Евразийского экономического совета
позволил себе разговаривать с Путиным на повышенных тонах.
Видимо, осознав пагубность своего поведения, Александр Григорьевич решил
не обострять и договориться с российским лидером полюбовно. А заодно,
возможно, и попросить прощения.
Напомним,
ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил о
поддержке Россией белорусской экономики и призвал его ценить оказываемую
стране помощь. Глава кабмина отметил, что Москва не требует срочного
возврата многомиллиардных кредитов, выданных Минску, и даже готова
предоставить братской стране отсрочку.