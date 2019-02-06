Президент ФИФА Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы за вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Президент ФИФА Джанни Инфантино награжден орденом Дружбы за вклад в подготовку к чемпионату мира 2018 года. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.В тексте указа президента России говорится: "За большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года наградить орденом Дружбы Инфантино Джованни Вииченцо — президента Международной федерации футбола, гражданина Швейцарской Конфедерации и Итальянской Республики",Джанни Инфантино возглавил ФИФА в 2016 году. В 2019 году пройдут новые выборы главы организации. Единственными кандидатом является действующий президент.