Три сотрудника Балашихинского отделения ГИБДД помещены под домашний арест — им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По данным следствия, инспекторы занимались фальсификацией результатов экзаменов на знание правил дорожного движения с марта прошлого года.

Три сотрудника Балашихинского отделения ГИБДД помещены под домашний арест — им предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.Преступление было выявлено сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД и Следственного комитета РФ. По данным следствия, инспекторы занимались фальсификацией результатов экзаменов на знание правил дорожного движения с марта прошлого года за вознаграждение или по указанию своего начальства.Выяснилось, что претенденты, в том числе и иностранные граждане, не решали соответствующие тесты, вместо них экзамены решали сотрудники ГИБДД.В настоящее время установлены анкетные данные 167 лиц, получивших таким образом автомобильные права. Проведены 10 обысков — 8 по местам жительства обвиняемых, 2 в подразделениях ГИБДД.