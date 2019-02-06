В Москве 6 февраля прощались с Кириллом Толмацким – рэпером Децлом. Провожал сына в последний путь и отец музыканта – продюсер Александр Толмацкий, который после серьезной семейной ссоры не виделся с сыном 15 лет. На этой же печальной церемонии он впервые увидел и своего 14-летнего внука.

В Москве 6 февраля прощались с Кириллом Толмацким – рэпером Децлом. Утром родные и поклонники приехали в Центральную клиническую больницу.На прощании был и отец музыканта – продюсер Александр Толмацкий, который после серьезной семейной ссоры не виделся с сыном 15 лет. На этой же печальной церемонии он впервые увидел своего 14-летнего внука.Накануне отец Децла на своей странице в "Инстаграме" написал полный горечи текст, попросив у Кирилла прощения и признавшись: больше всего он боялся, что сын не придет на его похороны.Но провожать в последний путь пришлось отцу сына. Кириллу было всего 35.Его похоронили на Пятницком кладбище, рядом с могилой бабушки. Провожали музыканта, как принято в артистических кругах, аплодисментами.На церемонии прощания были сотни людей, в том числе и представителей прессы, а некоторые интернет-СМИ даже вели прямую трансляцию.Журналист "МК" обратил внимание на то, что супруга Кирилла Толмацкого после похорон оставила на могиле мужа-музыканта, видимо, знаковые и памятные вещи: очки, браслет, открытку и некий сверток.Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля после концерта, во время вечеринки в Ижевске. О последних минутах его жизни ранее в "Прямом эфире" рассказали друзья и коллеги, которые были в тот вечер рядом с ним.По предварительным данным, у музыканта остановилось сердце.Накануне в Сети выложили посмертный клип Децла с "потусторонней" тематикой" под названием Inferno.