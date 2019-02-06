Американские ученые выяснили, что у молодых людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и, в частности, уделяют много времени просмотру телевизора, может возникнуть рак толстой кишки. Статья была недавно опубликована в зарубежном научном издании.

Американские ученые выяснили, что у молодых людей,которые ведут малоподвижный образ жизни и, в частности, уделяют много временипросмотру телевизора, может возникнуть рак толстой кишки. Статья была недавно опубликована в зарубежном научном издании.Специалисты проанализировали данные осостоянии здоровья около 89 тысяч женщин. Наблюдения длились на протяжениидвадцати лет. Ученые установили, что у испытуемых, которые проводили перед телевизоромболее одного часа в сутки, риск развития злокачественной опухоли возрастал на12 % больше, чем у тех, кто тратил на просмотр программ меньше времени.Более того, люди, которые смотрели телепередачи более 2 часов в день, оказались подвержены этой болезнина 70% чаще. Ученые отметили, что полученные результаты не зависели от индекса массытела женщин, наследственной предрасположенности к онкозаболеванию и физическойактивности. В связи с этим они сделали вывод, что причиной возникновения ракатолстой кишки является сидячий образ жизни, передает .Исследователи добавили, что если раньше от колоректальногорака страдали в основном пожилые, то теперь с этой болезньюсталкиваются и молодые люди. Причем новообразования в юном возрасте оказываютсяболее агрессивными из-за особых молекулярных характеристик. Как правило, опухольобнаруживается на поздних стадиях развития, что приводит к уровню высокой смертности пациентов.