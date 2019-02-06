Американские ученые выяснили, что у молодых людей,
которые ведут малоподвижный образ жизни и, в частности, уделяют много времени
просмотру телевизора, может возникнуть рак толстой кишки. Статья была недавно опубликована в зарубежном научном издании.
Американские ученые выяснили, что у молодых людей,
которые ведут малоподвижный образ жизни и, в частности, уделяют много времени
просмотру телевизора, может возникнуть рак толстой кишки. Статья была недавно опубликована в зарубежном научном издании.
Специалисты проанализировали данные о
состоянии здоровья около 89 тысяч женщин. Наблюдения длились на протяжении
двадцати лет. Ученые установили, что у испытуемых, которые проводили перед телевизором
более одного часа в сутки, риск развития злокачественной опухоли возрастал на
12 % больше, чем у тех, кто тратил на просмотр программ меньше времени.
Более того, люди, которые смотрели телепередачи более 2 часов в день, оказались подвержены этой болезни
на 70% чаще. Ученые отметили, что полученные результаты не зависели от индекса массы
тела женщин, наследственной предрасположенности к онкозаболеванию и физической
активности. В связи с этим они сделали вывод, что причиной возникновения рака
толстой кишки является сидячий образ жизни, передает .
Исследователи добавили, что если раньше от колоректального
рака страдали в основном пожилые, то теперь с этой болезнью
сталкиваются и молодые люди. Причем новообразования в юном возрасте оказываются
более агрессивными из-за особых молекулярных характеристик. Как правило, опухоль
обнаруживается на поздних стадиях развития, что приводит к уровню высокой смертности пациентов.