Организация RR Auctions выставила на торги торт, который был на свадьбе будущего президента США и словенской фотомодели. Церемония бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи Кнавс состоялась 22 января 2005 года в курортном американском городе Палм-Бич.

Организация RRAuctions выставила на торги торт, который был на свадьбе будущегопрезидента США и словенской фотомодели. Церемония бракосочетания Дональда Трампа и Меланьи Кнавс состоялась 22 января 2005 годав курортном американском городе Палм-Бич.Во время мероприятия все гости получили необычный подарок – маленький десерт,который был копией многоярусного свадебного торта. Оригинальный десерт весил более 90килограммов, а его стоимость составляла около 50 тысяч долларов. Торт был "приправлен апельсиновойцедрой, сливочным кремом, пропитанфранцузским ликером и украшен 2 тысячами сахарных цветов".Как иоригинальная версия, маленький десерт тоже содержит сливочный крем и украшен розой и золотыми хлопьями. Он составляет в высоту около 7 сантиметров. К сладости прилагается белая коробочка с золотыми буквами М, Д, Т (и Дональд Трамп. – Прим.ред.). Как утверждает продавец, коробочка "сохранилась в хорошемсостоянии".Стартовая цена маленького торта – 200 долларов. Пока покупатели сделали толькочетыре ставки, и стоимость десерта поднялась до 267 долларов. Продавец надеется,что ему удастся продать угощение за 1500 долларов.Среди гостей на свадьбе бизнесмена Дональда Трампа и модели было много знаменитостей. Известно, что церемонию посетили бывшиймэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, модель Хайди Клум, рэпер Шон Комбс,баскетболист Шакил О’Нил, продюсер Саймон Коуэлл и будущий противник предпринимателя на выборах – Хилари Клинтон. В то время она была сенатором от штата Нью-Йорк, передает