У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. Японские фанаты называют Алину Загитову Богиней процветания и с нетерпением ждут ее приезда в страну.

У молодой фигуристки много поклонников за рубежом. Японские фанаты называют Алину Загитову "Богиней процветания" и с нетерпением ждут ее приезда в страну.Новость появилась несколько часов назад на неофициальной Instagram-странице,посвященной спортсменке. Автор поста утверждает, что девушка получила такое доброе прозвище, потому что на данный момент она является одной из самых успешных фигуристок."В Японии теперь называют "Богиней процветания"! Это все потому, что она является одной из самых успешных фигуристок планеты. Только за один год Алина заключила рекламные контракты с четырьмя известными компаниями, в трех из них она стала официальным лицом", -указано в сообщении. Спортсменка посетит страну уже этой весной в рамках турнира.Российские пользователи согласились с мнением поклонников изЯпонии. "Браво родителям! Вот, что значит правильноевоспитание ребенка. И даже крышу не уносит. Браво! Оставайся таким же милымчеловеком", "Очень достойная Богиня процветания! Точно подметили японцы.Молодцы!", "Рада за Алину! Такая красотка, украшение для любого бренда", "ГордимсяАлиночкой и очень рады за нее!", – писали восхищенные комментаторы.примет участие в чемпионате мира, которыйпройдет с 18 по 26 марта в японском городе Сайтама. На предыдущих соревнованиях в Саранске молодая фигуристка показала слабый результат: заняла пятое место. Поклонники надеются, что спортсменке удастся быстро восстановиться и принести новые победы своей стране.