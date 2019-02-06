Ксения Собчак продолжает
эпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.
Ксения Собчак продолжает
эпатировать публику. Теперь теледива признается в любви к женатому бизнесмену.
Собчак сделала в личном
Instagram провокационную публикацию. На нескольких фото запечатлен
голый мужчина, намыливающий голову в душе.
"А еще говорят, что
дружбы между мужчиной и женщиной не бывает! Врут! Люблю тебя очень-очень. С днем рождения", – написала Собчак. Судя по хештегу, сопровождающему запись, на снимках – бизнесмен-девелопер Вадим Расковалов.
Пользователи Сети отметили,
что замужней женщине неприлично публиковать такие фото. Тем более, что Расковалов
давно и счастливо женат.
Пользователи Сети принялись
посмеиваться над Ксенией, напоминая о недавней драке ее ревнивого мужа актера Максима Виторгана
и режиссера Константина Богомолова, которого народная молва записала в
любовники Собчак. Расковалова комментаторы в шутку назвали "небитым" другом теледивы.
"А у Богомолова когда день рождения? (Здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем
постоянно постить, то фото с мужчинами в обнимку или целуясь, пусть и
по-дружески.. Тут тоже с намеком на Ню? Зачем? Раньше я думала '' вот у Макса
терпения!", "Сколько еще у Ксении не
битых друзей мужчин?)))😂", "Это потому что
он тебя страшилу не хочет. Да и он не в твоем вкусе", – писали интернет-обыватели.