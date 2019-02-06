В 2001 году Децл с песней Мои слезы, моя печаль участвовал в Рождественских встречах Аллы Пугачевой. В ту пора рэперу было всего 18 лет, но успел понравиться главной артистке страны. А вот на его похороны она не пришла...

В 2001 году Децл с песней "Мои слезы, моя печаль" участвовал в "Рождественских встречах" Аллы Пугачевой. В ту пора рэперу было всего 18 лет, но успел понравиться главной артистке страны. А вот на его похороны она не пришла...После того ка стало известно, что умер, Пугачева посветила ему пронзительный пост на своей странице в социальной сети Instagram. Она обратилась к нему как "своему мальчику". "Да что же это такое?! Мальчик мой, куда же ты ушел?", – написала рыдающая артистка.Но на церемонии прощания с молодым исполнителем, которая состоялась в ЦКБ, артистка так не появилась. Хотя ее коллеги – Аркадий Укупник и Сергей Крылов – нашли в себе силы приехать на окраину Москвы, чтобы отдать последний долг.Что же помешало Пугачевой? Она же в последнее время часто ходит по похоронам – была на панихиде по Кобзону, по Караченцову, по Карцеву. Порой не одна, а с мужем, дочкой.Возможно, новость о смерти 35-летнего Децла так потрясла 69-летнюю артистку, что она не могла найти в себе силы увидеть его в гробу. Возможно, она не хотела привлекать к себе излишнее внимание. А может, занята сейчас подготовкой к юбилею и концерту в Кремле, так что каждая минута на счету.Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный как , скоропостижно умер 3 февраля сразу после частного концерта в одном из клубов Ижевска. Отработав, он отправился в курилку, где рухнул на грязный пол от внезапной остановки сердца. Прибывшие через 20 минут врачи пытались реанимировать артиста уколами адреналина в сердце.