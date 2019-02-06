Президент России Владимир Путин поддерживает идеи о применении электронных виз и краткосрочном безвизовом въезде туристов в страну.

Президент России Владимир Путин поддерживает идеи о применении электронных виз и краткосрочном безвизовом въезде туристов в страну."Этот опыт нужно обобщать и расширять, на Дальнем Востоке, может быть в других регионах. Нужно переходить, конечно, к более широкому использованию электронных виз, это точно. Все это находится в работе", — сообщил глава государства, выступая в рамках форума "Деловая Россия". Прямую трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.При этом президент указал, что правоохранительные органы совсем не разделяют энтузиазма по поводу безвизового режима для иностранцев, и отметил, что их позиция "часто является обоснованной"."Но двигаться все равно нужно, ведь с помощью запретов мы задач развития точно не решим ни в сфере туризма, ни в других областях", — подчеркнул Владимир Путин, добавив, что делаться это будет постепенно и аккуратно.