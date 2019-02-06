Два ножевых ранения получила во время выяснения отношений с мужем жительница Апатитов Мурманской области. Прибывший наряд полиции женщина выпроводила.

Два ножевых ранения получила во время выяснения отношений смужем жительница Апатитов Мурманской области. Прибывший наряд полиции женщинавыпроводила.Супруг напал на жену во время семейного скандала. Он схватилкухонный нож и ударил им женщину в грудь и в руку.Жена отреагировала на такое обращение спокойно. Она вымылаокровавленный нож и убрала его в специальную подставку. Прибывшему нарядуполиции женщина заявила, что претензий к мужу не имеет и заявление писать не собирается.Ехать с врачами в больницу пострадавшая также отказалась. Онаобъяснила медикам, что ее супруг – пенсионер, у него слабое здоровье и емунельзя волноваться.Кто именно вызвал полицию – неизвестно. Однако сообщается,что по этому адресу часто приезжают бригады скорой помощи – женщину постоянноизбивают. На сей раз раны не угрожают жизни и здоровью потерпевшей. Каксообщили в полиции, на возбуждение уголовного дела они "не тянут",передает "ХибИнформБюро".В прошлом месяце сообщалось о происшествии в городе Северодвинске Архангельской области. Там арестовали 37-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве 39-летнего сожителя. Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в одной из квартир на улице Логинова.Подозреваемая призналась, что между ней и сожителем возникла ссора – из-за того, что ему позвонила какая-то женщина. Женщина была пьяна, она схватила нож и ударила возлюбленного в грудь.