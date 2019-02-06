Два ножевых ранения получила во время выяснения отношений с
мужем жительница Апатитов Мурманской области. Прибывший наряд полиции женщина
выпроводила.
Два ножевых ранения получила во время выяснения отношений с
мужем жительница Апатитов Мурманской области. Прибывший наряд полиции женщина
выпроводила.
Супруг напал на жену во время семейного скандала. Он схватил
кухонный нож и ударил им женщину в грудь и в руку.
Жена отреагировала на такое обращение спокойно. Она вымыла
окровавленный нож и убрала его в специальную подставку. Прибывшему наряду
полиции женщина заявила, что претензий к мужу не имеет и заявление писать не собирается.
Ехать с врачами в больницу пострадавшая также отказалась. Она
объяснила медикам, что ее супруг – пенсионер, у него слабое здоровье и ему
нельзя волноваться.
Кто именно вызвал полицию – неизвестно. Однако сообщается,
что по этому адресу часто приезжают бригады скорой помощи – женщину постоянно
избивают. На сей раз раны не угрожают жизни и здоровью потерпевшей. Как
сообщили в полиции, на возбуждение уголовного дела они "не тянут",
передает "ХибИнформБюро".
В прошлом месяце сообщалось о происшествии в городе Северодвинске Архангельской области. Там арестовали 37-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве 39-летнего сожителя. Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в одной из квартир на улице Логинова.
Подозреваемая призналась, что между ней и сожителем возникла ссора – из-за того, что ему позвонила какая-то женщина. Женщина была пьяна, она схватила нож и ударила возлюбленного в грудь.